На точках сбора сторонников Навального в Москве интернет работает со сбоями

https://static.news.ru/photo/4166c186-63ab-11eb-be35-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве со сбоями работает телефонная связь и интернет в точках сбора сторонников оппозиционера Алексея Навального. В частности, такие трудности наблюдаются возле станции метро «Сухаревская».

Связь на «Сухаревской» почти не работает, с перебоями. Интернет тоже, — сообщает URA.RU.

В столице и других городах России проходят несогласованные массовые акции в поддержку Навального. По данным московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, на акцию в Москве пришли порядка 300 человек.

На Сухаревской площади столицы начались массовые задержания. В автозаке оказался член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе. Его практически сразу отпустили. Согласно предварительным данным, задерживают в основном мужчин. Первым сотрудники правоохранительных органов увели оператора штаба Навального.

Как писал NEWS.ru, в Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.