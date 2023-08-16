Telegram рискует получить штраф за нарушения закона о персональных данных

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На компанию Telegram Messenger Inc. составлен протокол за неисполнение вовремя законодательства о защите прав субъектов персональных данных, об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении, передает ТАСС. В судебном участке мирового судьи № 422 Таганского района Москвы уточнили, что дата рассмотрения дела еще не известна.

Дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством РФ в области персональных данных, требования субъекта персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки) передано судье, — сказали журналистам.

Составленный на Telegram протокол грозит мессенджеру штрафом максимум в 90 тысяч рублей.

По мнению эксперта Урвана Парфентьева, несмотря на штрафы за неудаление фейковой информации, никто в последнее время не высказывался относительно блокировки Telegram на территории РФ. Такое решение может принимать либо Роскомнадзор, либо Генпрокуратура. Если они сочтут это необходимым, они могут это сделать, считает эксперт. Но мессенджер уже пытались заблокировать, и из этого ничего не вышло.

Такого же мнения придерживается председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. Она отметила, что со стороны российских властей уже давно нет претензий к мессенджеру и его администрации.