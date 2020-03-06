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На телах погибших в московской квартире шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры были обнаружены следы уколов. Данными сведениями с журналистами 6 марта поделился информированный источник.

У молодого гроссмейстера следы уколов обнаружили на руках и ногах. У девушки аналогичные отметины нашли под коленом. Отмечается, что при этом в квартире не обнаружено ни одного шприца, передаёт РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения погиб в Москве, отравившись «веселящим» газом. Об этом 5 марта журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в квартире одного из домов по улице Кастанаевская в столице обнаружено тело профессиональной шахматистки, 18-летней Александры Вернигоры.