«На свой страх и риск»: эксперт посоветовал россиянам не ехать в Египет

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Сейчас полёты из России на египетские курорты запрещены и туристы посещают их, приезжая трансфером из Каира, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко журналистам «Москвы 24». Он посоветовал пока отказаться от отдыха в этой стране.

По его словам, категория россиян, которые посещают Египет, сейчас близка к самостоятельным туристам.

Указом президента полёты туристам в курортные зоны пока не разрешены. Всё, что делается сейчас российскими туристами, делается на свой страх и риск. Лучше дождаться, когда авиасообщение откроется и станет понятно, что всё возможно и безопасно, — подчеркнул он.

Однако эксперт отметил, что авария с участием автобуса в дороге из Каира в Хургаду, жертвой которой стала россиянка, могла бы произойти где угодно. По его словам, скорее всего, ДТП произошло из-за стечения обстоятельств.

Как сообщалось ранее, авария с участием туристического микроавтобуса произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром. В ДТП пострадали девять россиян, одна девушка погибла. Причиной аварии стал легковой автомобиль, водитель которого превысил скорость и проигнорировал дистанцию. Легковушка на полной скорости врезалась в автобус.