На совещания в правительстве начнут пускать по QR-коду

Аппарат правительства России ввёл дополнительные требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Как отметили в пресс-службе кабинета министров, теперь для присутствия на таких мероприятиях требуются документы, подтверждающие иммунитет к ковиду или отсутствие этого заболевания, пишет ТАСС.
Участникам совещаний
Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате, — подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России разрабатываются лекарственные препараты против коронавируса, которые появятся в ближайшее время. По его словам, лучшим средством защиты от COVID остаётся вакцинация.