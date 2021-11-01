На совещания в правительстве начнут пускать по QR-коду

Аппарат правительства России ввёл дополнительные требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Как отметили в пресс-службе кабинета министров, теперь для присутствия на таких мероприятиях требуются документы, подтверждающие иммунитет к ковиду или отсутствие этого заболевания, пишет ТАСС.

Участникам совещаний необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесённое заболевание. Как отметил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, на данный момент от ковида вакцинированы более 80% сотрудников аппарата правительства. Примерно такой же показатель имеет место среди сотрудников федеральных органов власти.

Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате, — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России разрабатываются лекарственные препараты против коронавируса, которые появятся в ближайшее время. По его словам, лучшим средством защиты от COVID остаётся вакцинация.