На Солнце зафиксировали сильнейшие вспышки впервые за семь лет РАН: за 12 часов на Солнце зафиксировали две мощные вспышки

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На Солнце менее чем за 12 часов зафиксировали две мощные вспышки, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там отметили, что последний раз такое явление наблюдали семь лет назад.

Две вспышки высшего балла X произошло сегодня, 22 февраля 2024 года, на Солнце. Максимум первой зарегистрирован ночью в 02:17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени, — говорится в сообщении.

9 февраля на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. Об этом сообщали в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики. Вспышка оказалась настолько сильной, что нарушила короткие волны радиосвязи. Такое явление может спровоцировать магнитную бурю. В институте уточнили, что вспышка класса X является самой мощной из пяти. Ученые также добавили, что к настоящему моменту влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на третьем уровне по шкале из пяти показателей.