На Солнце произошла сильнейшая за много лет вспышка РАН: на Солнце зарегистрировали вторую по силе за семь лет вспышку

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Вторая по силе за прошедшие семь лет вспышка зарегистрирована на Солнце в ночь на 11 мая, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. Он добавил, что в пике излучения солнечный взрыв классифицирован как событие уровня X5.8.

На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка. Согласно поступившим данным, это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года, то есть за семь лет. В пике излучения вспышка классифицирована как событие уровня X5.8, — сказал Богачёв.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность увеличивается в 10 раз при переходе к каждой следующей букве. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.

4 мая в рентгеновском диапазоне на группе пятен 3 663 (N26W09) зарегистрирована вспышка класса M9.1 длительностью 28 минут. Эта вспышка сопровождалась нарушением радиосвязи на коротких волнах. Кроме того, были зафиксированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, и М1.6.