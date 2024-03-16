На Солнце произошла мощная вспышка На Солнце зафиксирована вспышка высокого класса продолжительностью 22 минуты

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Сильная вспышка на Солнце высокого класса произошла вечером 16 марта, сообщила ТАСС пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Она продолжалась 22 минуты.

16 марта в 19:35 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 22 минуты, — отметил собеседник агентства.

По данным Института, в околоземное космическое пространство продолжается вторжение «потоков протонов в широком диапазоне энергий» после произошедшей утром 15 марта вспышки среднего класса С6.0. Однако уровень опасности от потоков энергичных протонов и влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние сутки не поднимались выше самых слабых значений.

10 марта На Солнце также зафиксировали космический шторм, который продолжался более получаса. Уточнялось, что взрывной процесс выделения энергии в атмосфере Солнца может провоцировать магнитные бури на Земле и создавать помехи для радиосвязи. По информации исследовательского центра, мощность вспышки достигала двух баллов по пятибалльной шкале.

Врач-кардиолог заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский ранее в беседе с NEWS.ru заявил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме. В этот период, по его словам, число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.