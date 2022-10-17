На Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии На актера Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На актера Артура Смольянинова, известного по фильмам «9 рота» и «Калашников», составили административный протокол за дискредитацию российской армии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы. Дата слушания не приводится.

Дело поступило в суд 17 октября. Из-за каких именно материалов на артиста завели дело, не уточняется. Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

В марте 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом. Одной из тех, кто ответил на призыв Володина, стала Лия Ахеджакова. Артистка сказала, что не будет увольняться из московского театра «Современник», но при этом останется противницей военной спецоперации на Украине.

В августе в Тверской районный суд Москвы поступило дело о дискредитации Вооруженных сил России со стороны актрисы Кристины Асмус. В пресс-службе суда указали, что Асмус критически высказалась в социальных сетях о специальной военной операции на Украине. О каком именно посте ведется речь, не уточняется.