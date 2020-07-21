На следующих выборах 30% россиян хотят проголосовать онлайн

https://static.news.ru/photo/fc30506a-cb29-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра политической конъюнктуры провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 30% россиян на следующих выборах готовы голосовать с помощью Интернета. Однако у этой инициативы есть противники.

Против онлайн-голосования выступают те, кто боится утечки информации и фальсификаций при подсчёте голосов.

Как показали результаты опроса, использовать бумажные бюллетени на следующих выборах собираются 65% граждан РФ, 30% хотят проголосовать онлайн. Кроме того, 1% респондентов исполнит свой гражданский долг в качестве избирателя по почте, 2% не определились.

Возможность участия в выборах дистанционно одобрили 50% опрошенных, 44% эту идею не одобряют. Остальные 6% воздержались от ответа. Число поддерживающих онлайн-голосование россиян выросло с мая по июль на 4%, а доля противников уменьшилась на 5%.

Преимуществами электронного голосования респонденты назвали дистанционность (28%), быстроту (16%) и удобство (12%). Главными недостатками интернет-голосования назвали простор для фальсификаций (21%), риск утечки данных (15%), проблемы с Интернетом (12%), передаёт «Коммерсант».

Впервые онлайн-голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года. Затем практику распространили на голосование по поправкам в Конституцию. Тогда дистанционно могли отдать голос жители Москвы и Нижегородской области.

Как ранее писал NEWS.ru, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал о применении технологии онлайн-голосования. По его словам, система будет применяться в Москве в единый день голосования 13 сентября.