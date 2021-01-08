На синей ветке московского метро поезда идут с задержкой

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно увеличены для проверки инфраструктуры.
В столичном департаменте транспорта уточнили, что речь идёт об отрезке линии между станциями «Курская» и «Киевская».
В ведомстве принесли извинения пассажирам за неудобства и заверили, что в ближайшее время движение поездов должной войти в график,
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Ранее NEWS.ru писал, что график движения поездов был нарушен на Сокольнической линии метро. Причиной стало падение на рельсы мужчины на станции «Красносельская». В результате инцидента пассажир погиб. Для извлечения его тела потребовалось на некоторое время отключить контактный рельс.
В дептрансе напомнили, что подходить к краю платформы и спускаться на путь опасно для жизни, и призвали пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метрополитеном.