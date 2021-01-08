На синей ветке московского метро поезда идут с задержкой

https://static.news.ru/photo/7dbc30c2-53d3-11eb-a312-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена временно увеличены для проверки инфраструктуры.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что речь идёт об отрезке линии между станциями «Курская» и «Киевская».

В ведомстве принесли извинения пассажирам за неудобства и заверили, что в ближайшее время движение поездов должной войти в график, сообщает «Москва 24».

По данным РИА Новости, рельс, лопнувший на станции «Смоленская», стал причиной увеличения интервалов движения поездов. Специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить работу метро на этой ветке.

Ранее NEWS.ru писал, что график движения поездов был нарушен на Сокольнической линии метро. Причиной стало падение на рельсы мужчины на станции «Красносельская». В результате инцидента пассажир погиб. Для извлечения его тела потребовалось на некоторое время отключить контактный рельс.

В дептрансе напомнили, что подходить к краю платформы и спускаться на путь опасно для жизни, и призвали пассажиров быть осторожнее и соблюдать правила пользования метрополитеном.