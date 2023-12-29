На Шнурова подали в суд: связано ли это с оголением и вечеринкой Ивлеевой? Mash: на Сергея Шнурова подали в суд за пропаганду асоциального образа жизни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров

Члены «Братства Морозов — Златоуст» обратились в суд, чтобы предъявить иск к Сергею Шнурову за «моральный ущерб». Кто подал иск к рок-музыканту, чего они хотят от Шнурова, какие иски выдвигали к Шнурову раньше и кого еще преследуют активисты?

Кто подал иск к Сергею Шнурову

Как сообщает Telegram-канал Mash, заявителем иска выступил Александр Морозов, «глава монашеско-рыцарского ордена „Братство Морозов — Златоуст“». Он обвинил Шнурова, а также компанию Google в пропаганде аморального образа жизни.

Сайт «Челябинск онлайн» называет Морозова бывшим криминальным авторитетом из Златоуста. Бывший депутат Заксобрания Челябинской области был судим за убийства, рэкет и бандитизм и отсидел 20 лет в колонии строгого режима. В 2016 году он создал «Братство Морозов — Златоуст».

«Мы этим занимаемся: выявляем блогеров, публичных личностей, которые в своем творчестве употребляют нецензурную лексику, чем нарушают наши права на безопасность информации и права потребителей», — приводил StarHit слова Морозова.

За что на Шнурова подали в суд

Морозов потребовал от Шнурова и компании Google 10 млн рублей компенсации за моральный ущерб. Как отмечает Mash, иск был подан еще год назад. В это время лидер музыкальной группы «Ленинград» участвовал в записи песни «Я остаюсь» вместе с Гариком Сукачевым, а также группами «Чайф», «АукцЫон», «Машина времени», «25/17» и другими.

Mash отмечает, что причины, по которым иск Морозова остался без движения в течение года и получил ход только сейчас, неизвестны.

Связан ли суд с оголением Шнурова

28 декабря группа «Ленинград» Шнурова выпустила новую песню и посвятила ее «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». В композиции музыканты саркастически высказались о мероприятии блогера, которое впоследствии подверглось критике.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Голые — теперь уж не смешные. Что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы. А у народа есть теперь вопросы», — поется в припеве песни.

Несмотря на высказанную в песне позицию и высмеивание ситуации с Ивлеевой, сам Шнуров неоднократно попадал в аналогичные скандалы, связанные с оголением.

По каким искам судился Шнур

Шнуров не в первый раз становится ответчиком по разного рода гражданским искам. В 2021 году бывшая вокалистка «Ленинграда» Алиса Вокс потребовала с певца 19,5 млн рублей за их общие песни. Хамовнический суд в сентябре отклонил исковое заявление певицы.

А в 2023 году Шнуров столкнулся с новых иском из-за фотографии самолета Suhoi Supejet 100, принадлежащей фотографу Александру Попову. Фото было замечено в клипе «Наша экономика», и у музыканта потребовали 1,4 млн рублей за его использование без авторских прав. В итоге суд взыскал лишь 60 тысяч, передавало агентство РИА Новости.

Кого из звезд атакуют исками активисты «Братства»

В октябре 2023 года Александр Морозов потребовал 10 млн рублей с блогера Амирана Сардарова. Он обвинил блогера в пропаганде аморального образа жизни и «оскорблении человеческого достоинства, деловой репутации русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры».

В апреле 2023 года Морозов подавал в суд на Анастасию Ивлееву. Идентичные иски от создателя «Братства Морозов — Златоуст» были выдвинуты к Басте (Василий Вакуленко), а также стендаперу и телеведущему Павлу Воле, продюсеру Иосифу Пригожину, участнику дуэта «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, стримеру Эдуарду Билу, стендаперу Сергею Орлову и другим. Всех их Морозов обвинил в пропаганде аморального образа жизни и использовании нецензурной лексики, «оскорбляющей моральные устои „Братства Морозов — Златоуст“».

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