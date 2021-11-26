На шахте «Листвяжная» нашли живым одного из шахтёров

Один из горняков, считавшийся погибшим в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна. В настоящее время мужчину везут в больницу.

Есть предварительное сообщение, что сейчас нашли ещё одного живого шахтёра​, — сказал представитель ведомства.

По словам главы региона Сергея Цивилёва, выжившего горняка везут в больницу.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стал 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Ранее один из шахтёров назвал основной причиной трагедии халатность проверяющих инспекторов. По его словам, они могли даже не спуститься в шахту для ревизии или выписать фиктивные штрафы, из-за чего горняки были вынуждены нарушать технику безопасности, чтобы добывать больше угля.