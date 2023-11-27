На Шабутдинова подали еще 12 заявлений о мошенничестве

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/АГН «Москва»

Аяз Шабутдинов

Еще 12 человек, которые пострадали от действий инфобизнесмена, блогера Аяза Шабутдинова, подали в МВД заявления о мошенничестве, сообщил РИА Новости глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. По его словам, ведомство приняло к рассмотрению все обращения.

12 новых человек, которых не было в списках МВД, подали заявления на Шабутдинова. Все они приняты ведомством для рассмотрения, — уточнил Ковалев.

Он добавил, что организовал встречу пострадавших от «незаконной деятельности Аяза Шабутдинова и других блогеров». Адвокат арестованного Калой Альхигов ранее говорил, что обвинение и следствие собирает на него заявления, а помогают в этом «какие-то псевдоактивисты».

Несколько дней назад заявления на блогера подали две россиянки. Одна из них — 61-летняя женщина, которая летом прошлого года перевела на счета «Лайк Центра», принадлежащего Шабутдинову, 76 тысяч рублей. Вторая заявительница заплатила гораздо больше. По ее словам, блогер предложил «оформить заявку на рассрочку». Она согласилась, но полагала, что заявление возможно отменить. Однако в следующую секунду у нее сняли 314 тысяч рублей с карты.

Также стало известно, что правоохранители изъяли все паспорта и телефоны у Шабутдинова. Девушка блогера Лидия Муцольгова обратила внимание, что следователи забрали и ее дневники. У арестованного россиянина есть также гражданство Сент-Люсии, а в его загранпаспорте — открытые визы США, Италии и ОАЭ. При обыске у него было найдено удостоверение резидента ОАЭ, где он является владельцем недвижимости. Сейчас Шабутдинов находится в СИЗО, его обвиняют в особо крупном мошенничестве.