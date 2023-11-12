На Шабутдинова написали новое заявление о мошенничестве Baza: москвич обвинил Шабутдинова в мошенничестве на 1,6 млн рублей

Фото: t.me/moscowcourts

Аяз Шабутдинов

Житель Москвы написал заявление в полицию на известного бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, россиянин обвинил задержанного блогера в мошенничестве на 1,6 млн рублей.

Как передает канал, заявление на основателя «Лайк Центра» поступило 11 ноября. 29-летний житель столицы захотел открыть свой бизнес, посмотрев видео Шабутдинова. Мужчина приобрел несколько курсов обучения у блогера, однако никакого эффекта от них не получил. Когда москвич пришел с претензиями к сотрудникам центра, они ответили: «Так бывает». Чтобы вернуть украденные деньги, житель столицы обратился в правоохранительные органы.

Шабутдинова задержали 3 ноября после приезда в Москву из Вены. В отношении бизнес-тренера возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Таганский суд отправил его под арест до 16 декабря. По версии следователей, Шабутдинов обманывал россиян, продавая курсы по бизнесу и обещая научить предпринимательской деятельности для получения сверхдоходов. Признанные потерпевшими по делу заключили с блогером договоры на сумму от 100 000 до 1,9 млн рублей.

Сейчас Шабутдинов находится в московском СИЗО-7. По словам правозащитника Алексея Мельникова, блогер на условия содержания не жалуется, в его камере есть телевизор и холодильник.