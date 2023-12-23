На съезде КПРФ началось голосование по кандидатуре Харитонова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

На съезде КПРФ началось голосование по кандидатуре Николая Харитонова для выдвижения кандидатом в президенты России, сообщает корреспондент NEWS.ru. Установлены кабинки и урны для голосования.

Отмечается, что делегатам выдается бланк, в котором указана одна фамилия Николая Харитонова, делегаты могут проголосовать либо за, либо против кандидата. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов и сам Харитонов уже проголосовали.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.

Депутат Ирина Филатова ранее сообщила, что пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова для участия в выборах 2024 года. До этого XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.