На севере Москвы появится новый транспортный хаб

https://static.news.ru/photo/b8119a7a-f5cb-11ea-8c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая станция «Ховрино-2» будущего Московского центрального диаметра — 3 вместе со станцией метро «Ховрино» и автовокзалом «Северные ворота» образуют крупный транспортный хаб.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный дептранс. Новый хаб создаст основу транспортного каркаса для развития районов Западное Дегунино и Ховрино, в которых проживает порядка 170 тысяч человек. Пересадкой с диаметров на метро смогут также пользоваться жители Химок и Зеленограда.

Станцию «Ховрино-2» планируют открыть до конца 2020 года. В дептрансе считают, что запуск МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию более чем в 20 районах столицы. От ввода в строй третьего диаметра должны выиграть жители Зеленограда, а также Молжаниновского, Головинского, Красносельского, Мещанского, Тимирязевского, Бутырского и многих других районов.

МЦД-1 и МЦД-2 открыли в конце ноября 2019 года. Оба диаметра представляют собой в общей сложности 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Как передавал NEWS.ru, 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому пассажиры смогут пересаживаться бесплатно ещё на восьми станциях метро и МЦД.