На сервисах начали удалять объявления о консультациях по отсрочке от армии

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Интернет-сервисы начали удалять предложения о консультациях по отсрочкам от мобилизации, которые стали появляться в соцсетях и на электронных досках объявлений, пишет РБК. Юристы предупреждают о нелегальности таких услуг.

В течение 21 сентября на онлайн-сервисах типа «Авито» были доступны предложения помощи в получении «белого билета», организации «отсрочки от армии на основе норм права и законодательства РФ» с «индивидуальным подходом» и так далее. Цена разнилась от 350 рублей за услугу до «договорной». В пресс-службе «Авито» заявили, что объявления, которые содержат признаки нарушения законодательства, премодерируются и удаляются: впоследствии объявления по запросу «отсрочка от армии» с платформы исчезли.

Посты о том, как «освободиться от призыва законно», были обнаружены и в двух сообществах «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. В руководстве соцсетей ситуацию не прокомментировали.

Опрошенные РБК юристы обратили внимание на незаконность большинства объявлений, предлагающих помощь с отсрочкой от армии. Легальной услугой являются только консультации, направленные на разъяснения правовых норм, но при этом не подразумевающие обход или нарушение обязательных требований законодательства, заявил адвокат и руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин. Зампредседателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев отметил, что размещение таких объявлений квалифицируется как пособничество в совершении правонарушений, а сами сервисы должны удалять их в случае получения предписаний Роскомнадзора, прокуратуры или полиции. Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, в свою очередь, полагает, что речь может идти в том числе о мошеннических предложениях.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.



