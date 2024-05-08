На активиста Булатова составили протокол На активиста Тимура Булатова составили протокол о дискредитации ВС России

На активиста Тимура Булатова составили протокол за дискредитацию российской армии, карточка дела появилась на сайте Тверского суда Москвы. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Где я и где дискредитация, — заявил Булатов «Фонтанке».

Уточняется, что ему вменяется ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Сам Булатов утверждает, что не писал ничего дискредитирующего армию на своих страницах. Он добавил, что проигнорировал вызов на допрос.

Булатов неоднократно писал жалобы на ЛГБТ-персон (движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена). Мужчина называет себя «гееборцем». По словам доносчика, после его заявлений было уволено около 60 учителей нетрадиционной ориентации, которых он обнаружил через соцсети.

Ранее житель Железногорска Красноярского края стал фигурантом уголовного дела о дискредитации российской армии, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Причиной стал один из постов, опубликованный на странице мужчины в соцсети.

До этого в Москве по делу о дискредитации армии России задержали 67-летнего педиатра Надежду Буянову с «безупречной репутацией». На нее пожаловалась 34-летняя вдова участника СВО после слов медика о том, что погибший был «законной целью для Украины».