Более 100 тыс. заявок на «новогодние выплаты» подали на портале госуслуг

https://static.news.ru/photo/f1f42730-408f-11eb-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в течение двух часов подали на портале госуслуг свыше 100 тысяч заявлений на получение новогодних выплат на детей в возрасте до семи лет, следует из сообщения пресс-службы Минцифры РФ.

За первые два часа на новую выплату на детей до восьми лет, рождённых после 1 июля 2020 года, подано на «Госуслугах» более 100 тыс. заявлений, — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также добавили, что большинство семей получит новую выплату автоматически на основании ранее поданных заявлений, которые были весной.

Как уточняется, подавать заявление на новую выплату необходимо в том случае, если указанный счёт был закрыт или заявление на предыдущие выплаты на детей до 16 лет до этого не оформлялось.

Некоторое время назад глава Минтруда Антон Котяков заявил, что новогоднюю выплату получат свыше 16 млн детей. Для этих целей планируется выделить порядка 73,5 млрд рублей.

Соответствующее заявление было озвучено на фоне поручения президента России Владимира Путина. Так, глава государства в ходе пресс-конференции пообещал, что выплату в размере пяти тысяч рублей получат семьи на каждого ребёнка до 7 лет включительно.

Деньги получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны. При этом ребёнок также должен иметь российское гражданство.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти изучают возможность введения новых выплат для граждан.

Так он ответил на обращение жительницы Башкирии, которая рассказала, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребёнка, тогда как на фоне пандемии они для неё являются единственным спасением.