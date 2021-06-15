На Сахалине задержали таксиста, предложившего пиво школьнице

https://static.news.ru/photo/13c4e17a-cdcf-11eb-983e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сахалинской области задержали 60-летнего таксиста, предложившего школьнице покататься и выпить пиво. Мать девочки рассказала телеканалу «360» подробности произошедшего.

Как сообщается, проживающая в городе Корсакове женщина задержалась на работе и не успела вовремя забрать своего ребёнка. Она вызвала девочке такси. Ехать ей предстояло через весь город. Во время поездки водитель, используя нецензурную лексику, рассказывал о памятниках, которые собираются открыть. Затем он поинтересовался, водила ли девочка когда-нибудь машину.

Когда девочка сказала ему, что уже ездила за рулём, он предложил ей поехать на местный аэродром Пушистый.

Он говорит, а хочешь, поехали на Пушистик. Я тебе дам поводить, пива попьём. А она тогда и обалдела. Говорит — я не пью, — рассказала мать.

По словам женщины, школьнице удалось сделать запись разговора с таксистом. Сначала мать попыталась дозвониться до мужчины, чтобы поговорить с ним, однако его телефон не отвечал. Тогда она обратилась в полицию. В настоящее время таксиста нашли и задержали.

Ранее сообщалось, что полиция Тольятти задержала 55-летнего таксиста по подозрению в сексуальном насилии над своим несовершеннолетним ребёнком. Мужчина уже ранее был судим за убийство и грабёж.