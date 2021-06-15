На Сахалине задержали таксиста, предложившего пиво школьнице

В Сахалинской области задержали 60-летнего таксиста, предложившего школьнице покататься и выпить пиво. Мать девочки рассказала телеканалу «360» подробности произошедшего.
Как сообщается, проживающая в городе Корсакове женщина
Когда девочка сказала ему, что уже ездила за рулём, он предложил ей поехать на местный аэродром Пушистый.
Он говорит, а хочешь, поехали на Пушистик. Я тебе дам поводить, пива попьём. А она тогда и обалдела. Говорит — я не пью, — рассказала мать.
По словам женщины, школьнице удалось сделать запись разговора с таксистом. Сначала мать попыталась дозвониться до мужчины, чтобы поговорить с ним, однако его телефон не отвечал. Тогда она обратилась в полицию. В настоящее время таксиста нашли и задержали.
Ранее сообщалось, что полиция Тольятти задержала 55-летнего таксиста по подозрению в сексуальном насилии над своим несовершеннолетним ребёнком. Мужчина уже ранее был судим за убийство и грабёж.