На Сахалине нашли пропавшего в прошлом году подростка

17-летний подросток, пропавший в Сахалинской области в декабре 2021 года, найден живым в Долинском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает. Его передали законным представителям. 21 декабря юноша ушёл из общежития одного из учебных заведений.

В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий подросток найден в Долинском районе. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, он передан законным представителям, — говорится в сообщении.

В СУ СКР по региону добавили, что в рамках уголовного дела будут приняты профилактические меры и процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае нашли 12-летнего подростка, который ушёл из дома вечером 9 января и перестал выходить на связь. В отношении мальчика не было совершено действий преступного характера. Следователь СКР провёл с подростком профилактическую беседу касательно пагубных последствий самовольного ухода из дома.