https://static.news.ru/photo/224bcf2c-5ae6-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Лимаренко/facebook.com

Власти Сахалинской области собираются обратиться в правительство России с просьбой решить вопрос об ограничении транспортного сообщения региона с японским островом Хоккайдо, где продолжает расти количество заболевших коронавирусом.

Приняли решение обратиться в правительство РФ с тем, чтобы и авиасообщение, и сообщение морским путём было прекращено с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения, — заявил в видеообращении в Facebook глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, людей, прибывающих с японского острова, будут сразу направлять домой на двухнедельный карантин. Для транзитных пассажиров предусмотрено специальное сопровождение.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с коронавирусом в японском Хоккайдо в настоящий момент тяжёлая. Местные власти ввели чрезвычайное положение сроком на три недели. Всего на острове коронавирус диагностирован у 66 человек.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.