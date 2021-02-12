На Сахалине гроб провезли по кладбищу на санках из-за нечищеных дорожек

https://static.news.ru/photo/44eea3f2-6ec6-11eb-adbd-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/АСТВ - оперативные новости Сахалина/youtube.com

Гроб с телом пожилой женщины в городе Холмске провезли к месту захоронения на кладбище в санях. Это оказался единственный способ доставить покойную к месту упокоения, так как погост засыпало снегом.

Такая ситуация вызвала возмущение среди местных жителей, которые узнали о произошедшем. Они раскритиковали местные власти за то, что семье усопшей пришлось буквально толкать гроб перед собой по узкой тропинке. Люди упрекнули работников кладбища за то, что те не смогли почистить дорожки, чтобы обеспечить доступ к могилам, передаёт РИА «Сахалин и Курилы».

Как пояснили в районной администрации, похороны проходили на старом кладбище. Там не выделяют участки для новых захоронений, но некоторые жители хоронят близких с другими членами семьи.

Работники этого кладбища не рискуют использовать тяжёлую технику для уборки снега, так как боятся повредить захоронения. Почему расчистка не была произведена вручную, в том числе для тех, кто приходит к могилам давно умерших родственников, чиновники не уточнили.

Тем не менее мэр Холмска Дмитрий Любчинов пообещал разобраться в ситуации и наказать работников кладбища, если будут выявлены нарушения. Он назвал произошедшее издевательством над людьми, которые провожают в последний путь близкого человека.

Ранее в Пензенской области, как писал NEWS.ru, губернатор Иван Белозерцев потребовал уволить директора кладбища после аналогичного случая. На погосте в региональной столице не только везли гроб на санях. Близкие покойного даже не могли подойти к нему из-за снега, чтобы попрощаться.