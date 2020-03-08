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У коронавируса появились новые симптомы. По данным учёных из Сингапура, они создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге.

Больных COVID-19 помимо высокой температуры может беспокоить различная зудящая сыпь. При этом другие признаки, характерные для коронавируса, будут вовсе отсутствовать. Анализы таких пациентов могут давать ложные положительные результаты на лихорадку...