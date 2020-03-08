Фото: instagram. com/dima_pashchenko/Global Look Press

Спасатели предупредили жителей Сахалина о циклоне, который 11 марта принесёт снегопад, сильную метель и ураганный ветер.

По данным областного главка МЧС, непогода обрушится на 18 районов и город Южно-Сахалинск.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обратились к местным жителям с просьбой не покидать населённые пункты, отказаться от туристических походов, рыбалки и охоты.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в регионах центральной России к концу недели ожидается резкое понижение температуры.

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