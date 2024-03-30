На руднике Пионер бурят новую скважину в попытках добраться до шахтеров МЧС: на руднике Пионер бурят новую скважину на 370 м

Фото: t.me/s/mchs_official

На руднике Пионер начали бурить самую глубокую из восьми разведывательных скважин в попытках добраться до шахтеров, которые оказались заблокированы под землей, сообщили в пресс-службе МЧС по Амурской области. По информации спасателей, проходка скважин также ведется, для определения состояния горных выработок, наличия в них пригодной для дыхания атмосферы, присутствия воды, пульпы, горной массы.

Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой восьмой скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров, — говорится в сообщении.

Ранее экстренные службы сообщали, что шахта рудника Пионер, где оказались заблокированы рабочие, почти полностью заполнилась водой. По данным специалистов, горная порода и вода продолжают поступать в выработку.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ из-за обрушения породы в шахте рудника.