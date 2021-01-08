На российском ТВ покажут интервью с сыном Лукашенко

https://static.news.ru/photo/53494362-51e8-11eb-b7a9-fa163e074e61_660.jpg Николай Лукашенко Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

На российском телевидении выйдет интервью с сыном президента Белоруссии Николаем Лукашенко. Об этом рассказала ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде.

Во время съёмки в Минске удалось записать интервью с младшим сыном президента — Николаем Лукашенко. Задала и тот вопрос, который больше всего волнует его поклонниц, — сообщила журналистка на своей странице в Instagram.

По её словам, интервью с сыном белорусского президента выйдет в эфир в воскресенье, 10 января.

Ранее стало известно, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай, который недавно забрал документы из БГУ, будет учиться в Москве. В целях безопасности молодого человека примут в учебное заведение под чужой фамилией.

Как сообщал NEWS.ru, средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в Минске. Речь идёт об элитной школе в столичном микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.