На Роскомнадзор подали в суд за замедление Twitter

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Политики Илья Яшин и Вадим Коровин, активист Евгений Доможиров и фотожурналист Евгений Фельдман подали иск к Роскомнадзору из-за замедления социальной сети Twitter. Об этом говорится в Telegram-канале проекта по защите свободы слова и технологий правозащитной организации «Агора».

По словам адвоката Станислава Селезнёва, истцы никогда не публиковали запрещённый контент, не оправдывали насилие и дискриминацию, а также не имели связи с другими аккаунтами, которые делали это.

Таким образом, вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения, — говорится в иске.

Заявители напомнили, что в российских законах не предусмотрено право РКН на замедление доступа к информации в Интернете. Они просят суд обязать ведомство прекратить ограничивать работу соцсети и исключить её из списка угроз для Рунета.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России. Пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.