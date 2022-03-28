На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооружённых сил России

В отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оформляют административный протокол о дискредитации Вооружённых сил России, сообщил политик в своём Telegram-канале. Он уточнил, что 29 марта даст более подробную информацию о случившемся.

Вызвали на завтра оформлять протокол — КоАП, статья 20.3.3, дискредитация ВС. Пока не знаю, за что. Видимо, за всё. Узнаю — расскажу. Всё норм, — написал он.

Ройзман в беседе с NEWS.ru назвал бредом обращение члена Общественной палаты (ОП) Максима Григорьева к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить его якобы лайк под публикацией в социальных сетях с «призывом к уничтожению врагов украинского профашистского батальона „Азов“». Он подчеркнул, что вообще не в курсе, о чём идёт речь.

Соответствующий документ Григорьев опубликовал в своём Telegram-канале. Он написал, что лайк под фото означает поддержку и одобрение, а следовательно, «гражданину Ройзману нравится, когда убивают российских солдат и граждан России».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф либо лишение свободы.