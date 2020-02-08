https://static.news.ru/photo/e698a1ba-4bf1-11ea-b4fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бортко Фото: News.ru/Сергей Булкин

Рекламное агентство подало в суд на режиссёра Владимира Бортко, требуя от него выплаты более 4 млн рублей долга.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, агентство «Реклама-центр» подало исковое заявление в Октябрьский районный суд. Организация оказывала услуги Бортко, бывшего кандидатом в губернаторы Северной столицы, во время предвыборной компании. Представители агентства утверждают, что режиссёр не выплатил оговоренные соглашением 4,1 млн рублей.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись 8 сентября 2019 года. Победителем стал самовыдвиженец Александр Беглов. Владимир Бортко отказался от участия за неделю до голосования — 1 сентября горизбирком вычеркнул его фамилию из бюллетеней и аннулировал его регистрацию.

Отказ Бортко от участия в гонке за губернаторское кресло вызвал возмущение в представляемой им КПРФ. Однако, как передавал NEWS.ru, режиссёра не стали исключать из партии — предположительно, из-за личной договорённости с Геннадием Зюгановым.