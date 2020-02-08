Рекламное агентство подало в суд на режиссёра Владимира Бортко, требуя от него выплаты более 4 млн рублей долга.
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Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись 8 сентября 2019 года. Победителем стал самовыдвиженец Александр Беглов. Владимир Бортко отказался от участия за неделю до голосования — 1 сентября горизбирком вычеркнул его фамилию из бюллетеней и аннулировал его регистрацию.
Отказ Бортко от участия в гонке за губернаторское кресло вызвал возмущение в представляемой им КПРФ. Однако, как передавал NEWS.ru, режиссёра не стали исключать из партии — предположительно, из-за личной договорённости с Геннадием Зюгановым.
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