В России на двухсотлетнюю церковь установили купол с буквой Z

В селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области на реставрируемый храм Вознесения Господня установили новый купол с буквой Z. Активисты заявили, что таким образом они хотят поддержать спецоперацию российских вооружённых сил, сообщает портал 66.ru.

Букву Z мы прикрепили на купол временно. Чтобы поддержать нашу армию, нашего президента. Ребят, которые воюют за нашу национальную безопасность, — говорится в сообщении.

Cекретарь епархиального управления Русской православной церкви (РПЦ) иерей Дмитрий Ямщиков заявил РИА Новости, что активисты не cогласовывали свои намерения с епархией. Он также осудил эти действия, идущие вразрез с канонами Русской православной церкви и с канонами храмоздaния и храмостроительcтва. Ямщиков добавил, что сейчас символа спецоперации на храме уже нет.

Церковь Вознесения Господня была построена в 1806 году и пережила сильно повредивший здание пожар. В конце XIX века её частично восстановили, но с приходом к власти большевиков работы были прекращены. Церковь имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление буквы Z в общественном пространстве, сказал, что это «эмоциональное проявление» отношения к происходящему, а также попытка поддержать президента РФ Владимира Путина. Символ в виде буквы Z нанесён на бортах военной техники, участвующей в специальной операции на украинской территории.