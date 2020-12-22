На решение проблем дольщиков могут выделить дополнительные средства

https://static.news.ru/photo/42851f76-4430-11eb-990a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В бюджете РФ в 2022 году предусмотрен только один миллиард рублей на компенсации и достройку домов для обманутых дольщиков, однако депутаты намерены добиваться увеличения финансирования. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Нас очень беспокоит, что в бюджете на предстоящие три года есть провал — пока на 2022 год запланирован всего один миллиард рублей. Это, что называется, ни о чём. На следующий год деньги есть, на 2023-й запланирована большая сумма, а вот на 2022-й, к сожалению, она недостаточна, — сообщил «Парламентской газете» Николаев.

По его словам, депутаты намерены поднимать этот вопрос в течение следующего года, а при рассмотрении бюджета на 2022–2024 годы они будут добиваться выделения средств в большем объёме. Николаев подчеркнул, что проблемы обманутых дольщиков постепенно решаются. Необходимо ещё два-три года, чтобы полностью «закрыть этот вопрос».

За период чуть больше года было выделено порядка 90 миллиардов рублей, а с 2017 по 2020 год приняты решения о восстановлении прав 44 тысяч обманутых граждан, — отметил депутат.

Как писал NEWS.ru, ранее Николай Николаев отметил, что на решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года из бюджета планируется выделить порядка 50 млрд рублей. Однако эти средства предусмотрены лишь для обеспечения жильём или денежной компенсацией приобретателей жилых помещений. Если человек вложился в нежилое помещение для того, чтобы открыть малый бизнес, или приобрёл апартаменты, то на него действие защитных норм не распространяется.

Николаев пообещал поднять вопрос о выплате компенсаций обманутым дольщикам, которые приобрели в недостроенном доме нежилые помещения или апартаменты. Он напомнил, что президент поставил задачу за три года эту проблему решить окончательно, чтобы такое понятие, как «обманутый дольщик», ушло навсегда.