На продаваемые в России гаджеты предустановят поисковик «Яндекс»

Правительство РФ утвердило поисковик «Яндекса» для использования по умолчанию на продаваемых в стране отдельных видах техники. Таким образом, с 1 января 2022 года на всех гаджетах, продаваемых в нашей стране, будет предустановлен именно этот поисковик. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить поисковую систему «Яндекс», оператором которой является общество с ограниченной ответственностью «Яндекс», <...> используемой без дополнительных настроек, — говорится в тексте распоряжения.

Изменения вносятся в распоряжение кабинета министров, которое было принято в конце июля 2021 года. Согласно принятому закону, вступившему в силу 1 апреля, на все гаджеты, которые продаются в России, нужно устанавливать отечественный софт. Таким образом предполагается поддержать отечественного производителя.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, дополняющего правила предустановки программного обеспечения на гаджеты пунктом об удаляемости установленных программ.