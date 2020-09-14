На принуждение к голосованию за определённого кандидата поступило 11 жалоб

https://static.news.ru/photo/493075b2-f67b-11ea-8735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ поступили жалобы от 11 избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По вопросам принуждения к участию в голосовании в ЦИК поступило два обращения: из Челябинской области одно и из Тамбовской области одно. При этом на принуждение к голосованию за определённого кандидата среди списка кандидатов пожаловались 11 избирателей, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она уточнила, что избирателей принуждали голосовать за отдельных кандидатов в Вологодской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Чувашии.

Ранее Памфилова сообщила, что всего в ЦИК в ходе избирательной кампании поступило более 1,3 тыс. обращений и жалоб.

Как писал NEWS.ru, состоявшиеся выборы были открытыми, конкурентными и прошли без серьёзных нарушений. По предварительной информации и данным экзитполов, на губернаторских выборах в основном лидируют врио глав регионов, а фракция «Единая Россия» занимает первое место на всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания. Элла Памфилова также обратила внимание на «беспрецедентно малое» количество жалоб.