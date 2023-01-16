На преподавателя МГТУ им. Баумана завели дело о получении взяток На преподавателя МГТУ им. Баумана Алиева завели дело о получении взяток

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Следствие возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении 77-летнего преподавателя физики в МГТУ им. Баумана Исмаила Алиева, сообщает Telegram-канал Baza. Его подозревают как минимум в шести эпизодах взяточничества.

По версии следователей, в течение последних двух лет преподаватель брал у студентов по 20 тысяч рублей за закрытие долгов по предмету. На Алиева завели уголовное дело о получении взятки должностным лицом. По этой статье ему может грозить до восьми лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей.

Ранее главу района в Красноярском крае Петра Хохлова обвинили в получении взятки снегоходом и экипировкой на сумму около 570 тысяч рублей, его задержали. Такую цену заплатил желающий стать начальником МУП «Ачинский транспорт».

В Иркутской области бывшего сотрудника патрульно-постовой службы приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей за вымогательство взятки в 30 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по двум статьям: ч 1. ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с ее вымогательством через посредника).