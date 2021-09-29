На права в России придётся учиться по-новому

Учебные организации впервые будут должны обучать кандидатов в водители навыкам управления на автомагистралях, соответствующий проект поправок подготовило Минпросвещения РФ. При этом в ГИБДД отметили, что необходимо эффективнее адаптировать граждан к реальным условиям движения. Об этом пишет «Коммерсант».

В случае принятия новых поправок, изменится распределение часов практических занятий. В настоящий момент на автодром выделяется 24 часа, а на «город» 32. По новым правилам, обучение езды по городу будут выделять 38 часов, а на «площадку» 18.

Проект подготовят к 15 ноября, после чего свою оценку должно дать Министерство экономики РФ. Планируется, что поправки вступят в силу 1 марта 2022 года.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением городским общественным транспортом и такси. Действие законопроекта распространяется как на россиян, так и на трудовых мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.