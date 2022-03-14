В ДНР заявили о нахождении оружия США на позициях ВСУ в Волновахе

Противотанковые ракетные комплексы производства США обнаружены на брошенных позициях украинских военных, которых выбили из Волновахи в Донецкой области, сообщил РИА Новости советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он показал найденную трубу от противотанковой ракеты с надписью «USA».

Вот ещё один «экспонат» к поставкам иностранных вооружений на Украину нацистам. Здесь ясно видно принадлежность, производство, — сказал Гагин.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщил, что на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust. Об отправке военной техники властями ФРГ на Украину стало известно 26 февраля. Это первая оружейная поставка стране из ФРГ за несколько лет в связи с эмбарго.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже анонсировал военную помощь Украине от 19 стран. Он также отметил, что есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.