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Русскоязычный мир на пространстве распавшегося в 1991 году Советского Союза сократился за 30 лет более чем наполовину — на 14 млн человек. В настоящее время на территориях бывших республик СССР осталось около 11 млн русских, следует из нового исследования Южного научного центра (ЮНЦ РАН) «Динамика русских общин ближнего зарубежья: 1988-2019 годы».

На постсоветском пространстве на момент распада СССР проживало 25 млн русских соотечественников. Почти за три десятилетия русская диаспоральная группа сократилась более чем вдвое. Такая динамика снижения говорит о том, что сегодня — это самый разделенный народ в мире, — сказал главный научный сотрудник ЮНЦ РАН Сергея Сущий.

Среди причин снижения численности значится миграция в конце и в первой половине 1992 года, когда из Средней Азии, Украины и других мест выехали те, кто не смог адаптироваться, а также естественная убыль и ассимиляция (те, кто «растворились» в титульных национальностях).

С целью поддержки представительств «русских» групп на постсоветском пространстве в рамках специальной государственной программы учёные предлагают предусмотреть льготы и преференции для русскоязычных граждан, которые живут в республиках бывшего СССР, имеют предков из России и хотели бы переехать в РФ.

В результате данной политики, по мнению исследователей, в Россию могли бы вернуться около 1,5-2 млн человек.