На портале «Узнай Москву» запустили квест специально ко Дню России

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Специально ко Дню России, который празднуется 12 июня, на портале «Узнай Москву» был запущен онлайн-квест «Мой адрес — Россия».

Как рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, с помощью игры все желающие смогут познакомиться с достопримечательностями города, аналоги которых есть и в других частях страны. Целью этой викторины является демонстрация того, что все граждане России — это жители одного огромного государства, несмотря на разные климатические зоны, часовые пояса, языки и культурные обычаи.

Также играющие смогут проверить свои знания о достопримечательностях родной страны. Пользователям портала предстоит ответить, в каких городах России, помимо столицы, можно увидеть кремль, путевой дворец Екатерины Великой и не только, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

12 июня в 1991 году объявлено нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то, что многие называют его Днём независимости России.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что для неё значит патриотизм. Для неё это не только любовь к родине, её истории и людям, но и профессиональное отношение к работе.