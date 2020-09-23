На портале мэра Москвы обновили каталог услуг

https://static.news.ru/photo/c5344216-fe2c-11ea-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале мэра и правительства Москвы изменили каталог услуг. Как заявила заммэра Наталья Сергунина, изменения сделали mos.ru более удобным и интуитивно понятным.

Теперь граждане смогут найти нужную информацию на портале по ключевым словам. В каталоге услуг появилось поле для поиска. Также стало на сайте меньше категорий и добавились графические иконки.

Каталог разделили на два больших тематических блока — один предназначен для жителей, другой — для бизнеса. В обновлённом функционале отражается количество содержащихся в них услуг и сервисов. По словам вице-мэра, в общей сложности жителям столицы доступно более 370 электронных услуг.

Сергунина подчеркнула, что с 2011 года сервисами портала воспользовались более 1,7 миллиарда раз. Наиболее востребованы сервисы «Электронный дневник», «Приём показаний счётчиков воды» и «Проверка штрафов», отмечает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что пользователям портала mos.ru предложили настроить автоматическую оплату единых платёжных документов и счетов за домашний телефон в сервисе «Мои платежи». Автоплатёж можно установить на конкретную дату месяца или на день выставления счёта. Подтверждения об оплате будут приходить на электронную почту и по СМС.