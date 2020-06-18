На портале госуслуг разместили страницу о профилактике домашнего насилия

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках исполнения поручения вице-премьера Татьяны Голиковой разместило информационную страницу на Едином портале госуслуг, посвящённую профилактике домашнего насилия.

Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи. Поручению Голиковой предшествовало обращение к ней депутатов Госдумы РФ Оксаны Пушкиной, Ирины Родниной и Ольги Савастьяновой, которые сообщили о возросшем числе жалоб на связанные с насилием инциденты после введения режима самоизоляции.

На тематической странице можно узнать контакты служб, куда следует обратиться в случае опасности и за психологической помощью, также пользователям портала доступны памятки о порядке действий в случае возникновения ситуаций, связанных с домашним насилием.

Кроме того, с тематической страницы можно перейти на единую систему социального обеспечения, которую реализует Министерство труда, на которой содержится самая актуальная информация о мерах соцподдержки.

Ранее представитель РПЦ, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что домашнее насилие может быть единственной причиной для изъятия детей из семьи социальными службами, передавал NEWS.ru.