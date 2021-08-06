На портале госуслуг появится доступ к электронным трудовым книжкам

С электронной версией своей трудовой книжки можно будет ознакомиться на портале госуслуг, где появится доступ к документу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Со временем мы ещё сделаем возможность увидеть всю свою электронную трудовую книжку со всем опытом работы на всех предприятиях, с периодами и так далее, с должностями [на портале госуслуг], — заявил он.

С 1 января 2020 года в России действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату добровольный, осуществляется только с согласия работника. По состоянию на декабрь 2020 года более 5 млн работников сделали выбор в пользу электронного формата.

Ранее в Министерстве труда рассказали, как при переходе на электронные трудовые книжки работникам не потерять трудовой стаж. У граждан есть возможность перенести в них данные о всех прошлых местах работы с бумажных документов. Для этого нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России.