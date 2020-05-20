На портале госуслуг появился сервис по оформлению выплат на детей до 7 лет

https://static.news.ru/photo/0a5af6b8-9ac4-11ea-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ запустила новый сервис на Едином портале госуслуг, через который россияне могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.

За первые часы работы услуги подано более 70 тысяч заявлений, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Приём заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 регионов страны. Остальные будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также глава государства распорядился: с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно, писал NEWS.ru.