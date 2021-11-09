На «Госуслугах» могут ввести запись на свидания в СИЗО

Генеральная прокуратура России поддержала внедрение электронной записи через «Госуслуги» на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди не стояли в очередях по несколько часов. Об этом на заседании в Совете Федерации сообщил представитель ведомства Антон Давыдов, слова которого приводит РИА Новости.

На заседании в Совфеде начальник отдела в профильном управлении ФСИН России Сергей Лебедев отметил, что такая система может появиться не раньше 2023 года, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. При этом, по его словам, сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут.

Касаемо введения на портале госуслуг электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключён в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале, — сказал Давыдов.

Он отметил, что для записи на свидания в пенитенциарные заведения люди вынуждены стоять в очередях по три-четыре часа. Давыдов также предложил увеличить число комнат для свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы и использовать разные помещения в зависимости от цели свиданий: одни для адвокатов и следователей, другие — для родственников и близких.

Сенатор Людмила Нарусова заметила, что подобная инициатива обсуждается с 2018 года, но никакого конкретного документа так до сих пор не принято.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на портале «Госуслуги» запустят три онлайн-суперсервиса: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Цифровое строительство». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.