«На пороге заморозки»: синоптик об изменениях погоды 27 сентября в Москве Синоптик Шувалов: в ближайшие две ночи в Москве ожидаются заморозки и туман

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие две ночи в Москве и области ожидаются заморозки, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, также в столице местами ожидается туман, из-за чего автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах.

На пороге заморозки, в ближайшие две ночи в Москве и области ожидается похолодание. Прошедшей ночью в столице на базовой метеостанции ВДНХ температура уже опускалась до плюс 6,9 градуса Цельсия. Также под утро местами ожидается туман. В дневные часы 27 сентября температура поднимется до +19 градусов тепла, в ночные составит восемь-десять градусов тепла. Преимущественно днем будет солнечно, погода продолжит радовать нас на протяжении всей недели. Пока похолодания прогнозируются лишь в воскресенье, – рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый снег в Центральной России может выпасть на стыке первой и второй декад октября. По его словам, температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы. При этом сентябрь 2023 года может стать самым теплым за последние 50 лет, средняя температура в Москве превышала норму на три градуса.

До этого жители Междуреченска в Кемеровской области сообщили, что в Республике Алтай выпал первый снег. В Красноярском крае водителей предупредили о снеге на федеральной трассе Р-257 «Енисей». Осадки зафиксированы в районе природного парка «Ергаки».