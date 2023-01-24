На популярного блогера завели дело о дискредитации ВС РФ Против блогера и экс-футболиста Савина завели административное дело о дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Савин

На бывшего футболиста сборной России и блогера Евгения Савина (КраСава) завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского райсуда Ксению Розину. Дата судебного заседания не назначена.

В суде зарегистрирован административный протокол в отношении Савина Евгения Леонидовича, — сказала Розина.

Савину вменяют совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Нарушение карается штрафом в размере до 50 тысяч рублей.

Блогер покинул Россию в мае 2022 года. Савин тогда пояснил, что отъезд связан с его общественной позицией.

На протяжении всей спортивной карьеры спортсмен выступал за российские клубы. Он играл, в частности, за «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал». Он также вызывался в национальную сборную России. Карьеру в профессиональном спорте Савин завершил в 2015 году, после чего начал работать в сфере медиа.

Ранее протокол о дискредитации российских вооруженных сил составили на «Новую газету». Административное дело поступило в Таганский суд.

В сентябре прошлого года Таганский суд Москвы уже штрафовал «Новую газету» за дискредитацию ВС РФ на 400 тысяч рублей. Заместитель главреда издания Сергей Соколов отметил, что в указанных как нарушающие закон текстах не шла речь про российскую армию.