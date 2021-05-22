На помощь больным коронавирусом выделят 50 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/2e500022-bc56-11eb-95c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить на лечение от коронавируса 50 млрд рублей. Власти направят 25 млрд рублей на помощь людям с коронавирусной инфекцией и столько же на высокотехнологичную медицинскую помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, — говорится в сообщении.

Также эти ведомства до 28 мая должны подготовить проект акта о направлении денег, необходимых для завершения строительства больниц и диспансеров в нескольких регионах нашей страны. В пресс-службе уточнили, что речь идёт о тех объектах здравоохранения, финансирование которых было урезано в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Ранее главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что некоторые пациенты с коронавирусом могут болеть после заражения в течение года. По её словам, вирус в организме таких пациентов находится постоянно.