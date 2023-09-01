На политолога Шульман составили протокол На политолога Шульман составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

На политолога Екатерину Шульман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) составили административный протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях, следует из данных на сайте Мосгорсуда. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Политологу может грозить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Роскомнадзор составил административный протокол на Екатерину Шульман, внесенную Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Основанием для составления протокола послужило отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в личных аккаунтах в социальных сетях, — рассказали в РКН.

Ранее литературоведа, поэта, писателя, теле- и радиоведущего Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента на 40 тысяч рублей, писали СМИ. За аналогичное нарушение также назначили штраф блогеру Максиму Кацу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На какую сумму наказали Каца, в материалах на сайте судов Москвы не уточняется, размер штрафа неизвестен и самому блогеру.