На поле в Воронеже нашли загадочные круги

https://static.news.ru/photo/5ac28aa0-c466-11ea-a5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Загадочные круги на пшеничном поле были обнаружены под Воронежем.

Кадры с необычными кругами на поле были опубликованы НТВ. Отмечается, что загадочные образования появились вблизи березовой рощи, на поле, принадлежащем Воронежскому аграрному университету.

При этом жители многоэтажных домов, расположенных рядом с полем, заявляют, что они не видели, как на появились эти знаки.

Таинственные геометрические фигуры периодически возникают на полях в разных частях мира. Обычно их связывают с пришельцами, но никаких доказательств этого, как и существования самих инопланетян, нет. Учёные считают, что за кругами на полях стоят либо шутники, либо природные явления.

Как писал NEWS.ru, жители сразу нескольких городов Латвии увидели в небе загадочные круги, происхождение которых вызвало множество споров в соцсетях. Как оказалось, в Латвии начался период военных учений, в результате чего как по дорогам, так и по воздуху в дневное и ночное время передвигается техника.