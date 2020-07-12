На поле в Воронеже нашли загадочные круги

Загадочные круги на пшеничном поле были обнаружены под Воронежем.
Кадры с необычными кругами на поле были опубликованы НТВ. Отмечается, что загадочные образования появились вблизи березовой рощи, на поле, принадлежащем Воронежскому аграрному университету.
При этом жители многоэтажных домов, расположенных рядом с полем, заявляют, что они не видели, как на появились эти знаки.
Таинственные геометрические фигуры периодически возникают на полях в разных частях мира. Обычно их связывают с пришельцами, но никаких доказательств этого, как и существования самих инопланетян, нет. Учёные считают, что за кругами на полях стоят либо шутники, либо природные явления.
Как писал NEWS.ru, жители сразу нескольких городов Латвии увидели в небе загадочные круги, происхождение которых вызвало множество споров в соцсетях. Как оказалось, в Латвии начался период военных учений, в результате чего как по дорогам, так и по воздуху в дневное и ночное время передвигается техника.
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