На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербург продано 50 тысяч билетов с момента старта продаж. Об этом рассказали в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».
Как
Продажа билетов с материка на полуостров была открыта 8 ноября, за первые сутки купили более 5 тысяч билетов.
Ранее NEWS.ru писал, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно съездить в Крым на поезде с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020 года. Кроме того, бесплатный билет предоставят одному сопровождающему. Также не будет взиматься плата за питание и постельное бельё.
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