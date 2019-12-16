https://static.news.ru/photo/6463b474-201c-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

На поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербург продано 50 тысяч билетов с момента старта продаж. Об этом рассказали в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс».

Как сообщил перевозчик ТАСС, первый состав из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря.

Продажа билетов с материка на полуостров была открыта 8 ноября, за первые сутки купили более 5 тысяч билетов.

Ранее NEWS.ru писал, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно съездить в Крым на поезде с 23 декабря 2019 по 31 декабря 2020 года. Кроме того, бесплатный билет предоставят одному сопровождающему. Также не будет взиматься плата за питание и постельное бельё.